Recado à ministra da Coesão. Marcelo não perdoará falha nos fundos europeus

“Como não tenho tido oportunidade de o dizer, digo-lhe hoje: quando aceitamos funções políticas sabemos que é para o bom e para o mal”, atalhou o chefe de Estado., continuou.“Este é um dia super feliz, mas há dias super infelizes.. Espero que esse dia não chegue, mas estarei atento para o caso de chegar”, acentuou Marcelo.O município da Trofa deixou este sábado de ser o único a não ter Paços do Concelho. O novo espaço custou 10,4 milhões de euros. Localiza-se a poucos metros do Parque Nossa Senhora das Dores, no centro do concelho. Os serviços da autarquia encontravam-se, até agora, dispersos por 17 espaços.