Rejeição garantida. Parlamento debate e vota moção de censura do Chega

O Governo é esta quarta-feira alvo, no Parlamento, de uma moção de censura do Chega. O partido de André Ventura, que deverá ficar isolado no voto a favor, faz assentar esta iniciativa no que considera ser o “caos absoluto na saúde”, a resposta deficitária do Executivo de António Costa à escalada dos preços dos combustíveis e ao recente abalo político que envolveu o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, a propósito do novo aeroporto.