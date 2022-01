Rio confiante. "O Governo vai-se desgastando e eu vou firmando posição"

Foto: Tiago Petinga - Lusa

Durante uma paragem para almoço em Famalicão, este domingo, o líder do PSD abordou os números das sondagens para admitir que acredita no cenário de vitória sobre o PS no dia 30 de janeiro. "Mas não é o único que me passa pela cabeça", acrescentou.