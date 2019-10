Rio guarda silêncio. Conselho Nacional do PSD reúne-se em breve

Rui Rio recebeu esta quarta-feira da Comissão Política Nacional do PSD um "incentivo praticamente unânime" para que reedite a candidatura à liderança do partido. Mas o presidente dos social-democratas não deixou “qualquer palavra sobre esta matéria”, adiantou José Silvano. A reunião do Conselho Nacional para a marcação de eleições diretas e do Congresso terá lugar no final deste mês ou no início de novembro.

Coube ao secretário-geral do PSD sintetizar o teor da reunião da Comissão Política Nacional, que decorreu na São Caetano à Lapa.



“Foi praticamente unânime, na Comissão Política Nacional, na análise dos resultados eleitorais, o incentivo a que o atual presidente do partido se recandidatasse, sem que da parte dele houvesse qualquer decisão sobre esta matéria ou qualquer palavra sobre esta matéria”, afirmou José Silvano.



Adensa-se assim o tabu em torno da eventual recandidatura de Rui Rio à liderança do partido, que se declarou logo na noite de 6 de outubro.



“Não há previsão nenhuma, só está na cabeça dele e a CPN deixou-lhe essa possibilidade de decidir como e quando entender”, vincou o secretário-geral laranja.



“O pronunciamento a ele cabe”

c/ Lusa

José Silvano atirou, por outro lado, para o Conselho Nacional, cuja próxima reunião terá lugar em Bragança, a definição das datas das eleições diretas e do Congresso - o calendário regular do PSD aponta janeiro e fevereiro do próximo ano, respetivamente, como os meses do processo eleitoral e da reunião magna.Também esta quarta-feira, a anteceder a reunião da Comissão Política Nacional,. Em linha análoga àquela que seria seguida por José Silvano, José Manuel Bolieiro, vice-presidente do partido, não quis prognosticar em público o que fará Rui Rio., resumiu o dirigente social-democrata.Quanto à composição do futuro XXII Governo Constitucional, José Manuel Bolieiro sustentou que António Costa procedeu a “uma remodelação com alargamento”, formando um executivo “mais partidário”. Classificou ainda como “uma desilusão” a recondução dos titulares das pastas da Educação, Saúde e Justiça., reprovou.“É a desilusão de um Governo de mera continuidade”, insistiu o responsável, que anotou como “única nota positiva” a “preocupação expressa” com a criação da pasta da Coesão Territorial, “uma política pública essencial”.