Rui Moreira em entrevista à Antena 1: "Se é para a TAP ser um novo Novo Banco, não vale a pena"

Nesta entrevista à Antena 1, conduzida pelo jornalista António Jorge, numa avaliação ao antigo ministro das Finanças, Rui Moreira diz que Mário Centeno foi um excelente ministro. Não se pronuncia se deve ou não ir para o Banco de Portugal, diz apenas que não consegue compreender "que se façam leis à medida para o impedir de ir. Isso seria muito pouco democrático".



Rui Moreira diz que o processo de descentralização devia ser adiado pelo menos até depois das próximas eleições autárquicas. Não reconhece no terreno nenhum processo de regionalização, "quanto muito um processo de municipalização das CCDR". Não é o melhor modelo, o colégio eleitoral exclui vários decisores reginais e está muito dependente dos diretórios partidários, acrescenta.



O Presidente da Câmara Municipal do Porto não vê nenhuma incompatibilidade no facto de ser vice presidente do Conselho Superior do FCP e Presidente da Câmara: "é um cargo consultivo e não remunerado e parece-me mesmo que a presença da Câmara num órgão destes, devia ser mesmo por inerência", acrescenta Rui Moreira. Quanto a uma recandidatura para um terceiro mandato à frente da Câmara, ou a qualquer outro cargo, Rui Moreira não adianta qualquer decisão, dizendo apenas que "não ocupará nenhum cargo político depois de ser Presidente da Câmara do Porto, muito menos, fora do Porto".