Santana e Rio fecham debates a traçar cenários para as legislativas

Cristina Sambado - RTP11 Jan, 2018, 12:58 / atualizado em 11 Jan, 2018, 13:01 | Política

Rui Rio perspetiva três desfechos possíveis para as próximas eleições legislativas. “O primeiro cenário é ganhar com maioria absoluta, maioria absoluta sozinho ou incluído o CDS. O segundo é uma maioria relativa. E o terceiro é eles [Partido Socialista] com maioria relativa”.



“Então eu prefiro retirar o PCP e o Bloco de Esquerda da esfera do poder e pôr esse governo minoritário agarrado à Assembleia da República como um todo e não apenas ao Bloco de Esquerda e ao PC”, frisou.



O candidato afirma que, se “não conseguir a vitória sozinho ou com o CDS, então pelo menos que consiga tirar o Bloco de Esquerda e o PC da esfera do poder”.



Por seu lado, Pedro Santana Lopes garante que não viabiliza “um Governo minoritário do PS. Sempre fui e continuo a ser contra o Bloco Central. Essa é a minha posição desde 1983”.



“Porque considero um erro, os partidos principais irem juntos para o Governo”, afirmou.



Em relação à possibilidade de viabilização de um governo socialista, Santana Lopes defende que “espera que nunca aconteça. Nós vamos para ganhar. Qualquer líder que se candidate à chefia de um partido vai para ganhar”.



“Esperamos ganhar com maioria absoluta, vamos ver se sozinhos se em coligação. (…) A orientação é irmos sozinhos, idealmente o PPD/PSD concorrerá sozinho”, acrescentou.

Relação com Marcelo

Sobre as relações institucionais com o Presidente da República, Rui Rio acredita que será mais fácil, para Marcelo Rebelo de Sousa, lidar consigo do que com o adversário. Santana Lopes aconselhou Rio a “abrir um consultório de psicologia” depois as eleições diretas.



“Eu acho que ele não terá dificuldade nenhuma em lidar comigo. E até será mais fácil lidar comigo do que com o Pedro. Por uma razão muito simples, efetivamente nós somos diferentes, como eu tenho dito tenho uma postura mais sóbria. E até uma completariedade maior entre mim e o Professor Marcelo Rebelo de Sousa”, sublinhou o antigo presidente da Câmara do Porto.



Por seu lado, Pedro Santana Lopes considera que o Presidente da República tem de respeitar de igual modo a escolha dos militantes do PPD/PSD.



“Acho que o Rui depois desta candidatura pode abrir um consultório de psicologia. Que ele está cada vez mais especialista na matéria. Acho que ele tem de respeitar de igual modo. Era o que faltava que não fosse assim. O que eu quero é trabalhar bem com ele, com cordialidade institucional”, redarguiu Santana.



O ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa acredita que a fase em que Marcelo Rebelo de Sousa fazia mais de primeiro-ministro “passou”: “Acho que o Presidente da República dever ser sempre solidário institucionalmente com o Governo que está em funções, mas também de ser correto institucionalmente com a oposição. Não espero que lá por ele ser militante do PSD que ele me ajuda”.



Quanto à possibilidade de apoio a uma recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa nas eleições presidenciais em 2021, os dois candidatos são unânimes.



Rui Rio afirma que se em 2020, altura em que começam a surgir os eventuais candidatos a Belém, for líder do PSD, a “probabilidade é muito elevada, como é evidente”.



“Gostamos todos dos dois anos, ainda faltam três. Ainda falta ele querer ser e ainda falta eleger o líder do PSD que vai ter a responsabilidade de indicar apoio a um candidato”, frisou Rio.



Já Santana Lopes apresenta-se mais confiante e acredita que vai ser líder do PSD depois do próximo Congresso.



“Em 2020, os candidatos já estarão a correr. Se o Marcelo Rebelo de Sousa se recandidatar, deve ter o apoio do partido”, frisou.