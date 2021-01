"Se toda a esquerda for votar, nós conseguimos", afirma Marisa Matias

Foto: Lusa

No final de um encontro com trabalhadores da linha da frente - em formato digital -, alguns que estiveram presentes na apresentação da candidatura no Largo do Carmo, Marisa Matias, no convento de São Francisco em Coimbra, onde António Arnaut e João Semedo apresentaram a nova Lei de Bases da Saúde, fez um novo apelo ao voto às esquerdas.