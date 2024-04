Sindicato dos Magistrados não concorda com ida de Lucília Gago à Assembleia

Foto: Pedro A. Pina - RTP

O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público não concorda com a vontade do presidente da Assembleia da República, que defende que Lucília Gago deve ir à Assembleia da República dar explicações, de viva voz, sobre casos que provocaram crises políticas.

O dirigente sindical Paulo Lona não se revê na ideia de Aguiar-Branco e diz que a procuradora-geral da República pode e deve ir ao Parlamento dar explicações sobre temas e desafios que fazem parte do dia a dia do Ministério Público, mas não falar sobre questões em concreto e em fase de investigação.



Palavras do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, depois do apelo lançado no programa Geometria Variável, da Antena 1, pela segunda figura do Estado.



Aguiar-Branco considera que a procuradora-geral da República deve ir ao Parlamento dar explicações sobre os processos que provocaram crises políticas, como é o caso da Operação Influencer.