Sondagem da Católica. Maioria dos inquiridos considera que Costa seria melhor PM que Rio

Quando questionados sobre se, independentemente das preferências partidárias, seria melhor para chefe de Governo António Costa ou Rui Rio, as respostas dos inquiridos foram claras.

Cerca de 49% preferem Costa à frente do executivo, enquanto 35% preferem o líder do PSD, Rui Rio.







Entre os inquiridos, 17% disseram agora não saber ou não quiseram responder. Há uma semana, os indecisos eram 15%.Em 2019, uma semana antes das eleições, a Católica fez a mesma pergunta num estudo realizado então. Na altura, os resultados foram: Costa 51%, Rio 25%.



Ficha Técnica

Este inquérito foi realizado pelo CESOP– Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e Público entre os dias 6 e 10 de janeiro de 2022. O universo alvo é composto pelos eleitores residentes em Portugal. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir duma lista de números de telemóvel, também ela gerada de forma aleatória. Todas as entrevistas foram efetuadas por telefone (CATI). Os inquiridos foram informados do objetivo do estudo e demonstraram vontade de participar. Foram obtidos 1246 inquéritos válidos, sendo 46% dos inquiridos mulheres, 31% da região Norte, 21% do Centro, 34% da A.M. de Lisboa, 6% do Alentejo, 4% do Algarve, 2% da Madeira e 2% dos Açores. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da população por sexo, região e voto nas legislativas de 2019. A taxa de resposta foi de 37%. A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de 1246 inquiridos é de 2,8%, com um nível de confiança de 95%.