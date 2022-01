Legislativas 2022. Sondagem da Católica aponta para socialistas à frente com 39% dos votos

À pergunta “se as eleições fossem hoje, em que partido votaria”, osDe acordo com as estimativas de resultados eleitorais feita pela Católica, o Há uma semana, sexta-feira, a sondagem apontava para uma estimativa de 38%. Um aumento de 1%.Já o PSD vai em sentido contrário neste estudo.

Este inquérito foi realizado entre os dias 6 e 10 de janeiro de 2022. A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de 1246 inquiridos é de 2,8%, com um nível de confiança de 95%.

Já o Bloco de Esquerda conseguiria 6% dos votos, igual ao valor conseguido na sondagem de há uma semana.







O Chega sobe nas estimativas de resultados. Conseguiria agora 6% dos votos, enquanto na semana passada estava nos 5% e fica assim igualado com o Bloco de Esquerda no terceiro lugar.







A CDU desce. A estimativa é a de obter 5% dos votos. Há uma semana, a previsão era de 6%.





O Iniciativa Liberal conseguiria 4%, uma descida em relação à semana passada, quando conseguiria 5%.







PAN atingiria agora o resultado de 3%, quando na anterior sondagem conseguia 2%.







O CDS-PP teria agora 2%, mantendo a estimativa.







O Livre conseguiria 2%, uma subida de 1% em relação à estimativa da semana passada.





As presentes estimativas baseiam-se numa intenção direta de voto de 29% no PS, 21% no PSD, 5% no BE, 4% no Chega, 3% na CDU, 2% no IL, 2% no PAN, 1% no CDS-PP, 1% no Livre e 3% na categoria “Outros/Branco/nulo).







19 por cento dos inquiridos responde não saber ainda em quem votar. 5% não votava e 5% recusam responder.

Distribuição de deputados

Com base nos resultados desta sondagem, a Católica chegou à seguinte estimativa de distribuição de deputados.





O PS conseguiria entre 104 e 113 deputados. Nas anteriores eleições, o PS conquistou 108 deputados.





O PSD conseguiria entre 81 e 89 deputados. Nas Legislativas de 2019 conseguiu 79 lugares no parlamento.







O Bloco de Esquerda conseguiria entre 8 a 12. Em 2019 tinha eleito 19 deputados.





O Chega elegeria entre 6 a 12 deputados. Em 2019 elegeu apenas um deputado.





A CDU teria entre 4 e 10 deputados. Teve 12 deputados eleitos nas anteriores eleições.





A Iniciativa Liberal conseguiria eleger 3 a 7 deputados. Em 2019, elegeu um deputado.





O PAN teria entre 2 e 4 deputados. Nas Legislativas de 2019 conseguiu 4 lugares na Assembleia da República.





O CDS-PP tanto poderia ficar sem representação parlamentar como obter dois deputados. Em 2019 tinha eleito 5 deputados.





O Livre conseguiria obter um deputado, o mesmo que obteve em 2019.A Católica ressalva que com base nos resultados desta sondagem não é possível estimar a distribuição dos deputados dos círculos da Europa e de Fora da Europa. Para esta sondagem, assumiu a distribuição atual nestes círculos, de dois deputados para PS e dois para PSD.

Mulheres indecisas e homens mais perto do Chega

Quando questionados sobre qual a frase com que mais se identificavam, 66 por cento dos inquiridos optou pela opção “de certeza que iria votar”. 22% disse que “em princípio ia votar” e 7% “não sabe se iria votar”. Um por cento não tencionaria ir votar e 4% disse que “De certeza que não iria votar”.







“Independentemente das suas preferências, qual é que acha que vai ser o partido mais votado nas próximas eleições legislativas?”. Perante esta pergunta, 69% dos inquiridos consideraram que seria o PS o mais votado. 15% considera que será o PSD. 1,4% respondeu que seria outro e 14% “não sabe ou não responde”.







Fazendo uma análise demográfica aos resultados deste inquérito, podemos ver que as mulheres são as mais indecisas (24%).







O PS desce nos segmentos mais escolarizados.







A análise da Católica mostra que os níveis de participação eleitoral são muito diferenciados entre faixas etárias, o que poderá determinar o resultado da eleição, com relevância para a situação pandémica.