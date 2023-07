Sondagem. Governo chumba no desempenho mas deve completar legislatura

“Em geral, como avalia o desempenho do Governo que saiu das últimas eleições (janeiro de 2022)?”.da sondagem para RTP, Antena 1 e jornal

Na sondagem de fevereiro deste ano, 39 por cento encaravam como razoável o desempenho do Governo, contra 35 por cento que o consideravam mau e 18 por cento muito mau. Sete por cento classificavam-no como bom e 0,4 como muito bom.



Há um ano, 50 por cento entendiam que o Governo tinha um desempenho razoável. Vinte e quatro por cento consideravam-no mau e 13 por cento muito mau. Nove por cento avaliavam o desempenho governativo como bom e um por cento como muito bom.

Casos e demissões



. Onze por cento descartam qualquer impacto.Em fevereiro, 87 por cento dos inquiridos consideravam que os casos e demissões tinham impacto na credibilidade e na ação do Executivo, ao passo que 11 por cento respondiam negativamente.

Remodelação

, contra 18 por cento que o afastam.Em julho do ano passado, o cenário da remodelação era admitido por 56 por cento dos inquiridos, contra 31 por cento que respondiam negativamente. E há dois anos, em julho de 2021, 71 por cento respondiamSeguem-se o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, apontado para a saída por 16 por cento dos inquiridos, o ministro das Finanças, Fernando Medina, designado por 12 por cento, e o ministro da Educação, João Costa, referido por 11 por cento.A lista completa-se com a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, referida por dez por cento dos inquiridos, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, apontado por cinco por cento, e a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, mencionada pela mesma percentagem.

Os melhores e piores do Governo

Em julho de 2021, o então ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, era apontado como pior governante por 34 por cento dos inquiridos, seguindo-se Marta Temido, à data ministra da Saúde, referida por seis por cento, e Francisca Van Dunem, ministra da Justiça, apontada por três por cento.

Legislatura até ao fim

Ficha técnica



Este inquérito foi realizado pelo CESOP – Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena1 e Público entre os dias 6 e 15 de julho de 2023. O universo alvo é composto pelos eleitores residentes em Portugal. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir duma lista de números de telemóvel, também ela gerada de forma aleatória. Todas as entrevistas foram efetuadas por telefone (CATI). Os inquiridos foram informados do objetivo do estudo e demonstraram vontade de participar. Foram obtidos 1006 inquéritos válidos, sendo 45% dos inquiridos mulheres. Distribuição geográfica: 32% da região Norte, 20% do Centro, 34% da A.M. de Lisboa, 7% do Alentejo, 4% do Algarve, 2% da Madeira e 2% dos Açores. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários e região com base no recenseamento eleitoral. A taxa de resposta foi de 29%. A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de 1006 inquiridos é de 3,1%, com um nível de confiança de 95% (Algumas perguntas foram colocadas apenas a uma subamostra de 656 entrevistados. Nestes casos, a margem de erro máxima é de 3,8%).

Apontados como melhores ministros surgem Manuel Pizarro (nove por cento), José Luís Carneiro (sete por cento) e o ministro da Economia, António Costa Silva, apontado por cinco por cento dos inquiridos. Em julho de 2021, Marta Temido era eleita como a melhor ministra por 24 por cento dos entrevistados., contra 16 por cento para os quais “o primeiro-ministro fez bem”.Nesta sondagem do CESOP da Universidade Católica, os inquiridos pronunciaram-se também sobre o destino do Governo de maioria absoluta, comEm julho do ano passado, 69 por cento acreditavam no cenário de uma legislatura completa e 22 por cento numa queda do Executivo antes do termo do mandato.De resto,. Vinte e sete por cento preferem eleições antecipadas.