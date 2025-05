Spinumviva. PSD exige registos de quem acedeu a dados de Montenegro no Parlamento

Como membro do PSD no Grupo de Trabalho do Registo de Interesses no Parlamento, Hugo Carneiro pediu ainda na quarta-feira, às 14h30, que esse grupo requeresse à Entidade para a Transparência os “registos informáticos de quem acedeu no Parlamento” ao registo de interesses de Luís Montenegro entre 29 e 30 de abril.





Hugo Carneiro que há "um conjunto restrito de pessoas" que tem acesso a dados "para efeitos de verificação de declarações, não para transmitir informações a terceiros".



"E há quem já se tenha acusado de ter acedido", acrescenta numa publicação na rede social X.





O GT tem acessos dados a um conjunto restrito de pessoas para efeitos de verificação de declarações, não para transmitir informações a terceiros. E há quem já se tenha acusado de ter acedido. — Hugo Carneiro (@hmscarneiro) May 1, 2025







“Portanto, terá sido eventualmente essa a origem da difusão de uma informação que não tem a minha responsabilidade, até porque eu não tenho autorização para publicitar esses clientes que não estavam identificados”, acrescentou.



PS rejeita responsabilidades e critica "opacidade"





"O deputado [do PS, Pedro Delgado Alves] já disse que não divulgou. Consultou", afirmou o porta-voz do PS, Marcos Perestrelo, em declarações à imprensa, sublinhando que o partido "apenas pode dizer que não divulgou".



Marcos Perestrelo referiu que do ponto de vista do PS esse não é "um facto essencial" e acusou o primeiro-ministro e líder do PSD e também este partido de "um padrão de opacidade e falta de transparência".



O importante é que "a informação foi entregue um ano depois do que devia ter sido entregue e com a preocupação - ficámos hoje a saber - de só vir a ser conhecida depois das eleições", afirmou.



Na quarta-feira, o Expresso noticiava que o primeiro-ministro tinha entregue uma nova declaração à Entidade para a Transparência, referindo sete novas empresas com as quais a Spinumviva trabalhou.



O documento, entregue na véspera do frente a frente com o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, foi divulgado poucas horas antes do debate.

"PSD está a tentar marcarar o que é relevante"





Pedro Nuno Santos considerou hoje que "Pedro Delgado Alves, como outro deputado, tem acesso, e é suposto ter, ao site da Entidade para a Transparência" e que apenas fez "o seu trabalho enquanto deputado".



"Não vamos misturar: aquilo que é relevante é termos alguém a liderar os destinos do país que oculta informação que é suposto dar", afirmou.



Para o secretário-geral do PS, "o pior que se podia fazer é ir atrás do jogo que o PSD está a fazer hoje para tentar mascarar aquilo que é verdadeiramente importante, que é um primeiro-ministro ocultar informação".



O facto de a informação "não ter sido dada há um ano não permite que se faça o controlo de eventuais conflitos de interesse", acrescenta ainda o líder socialista.





Um dia depois do debate entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, frente a frente dominado pela discussão do caso Spinumviva após a divulgação da nova declaração de interesses entregue pelo primeiro-ministro, o PSD procura determinar quem acedeu aos dados do primeiro-ministro no Parlamento.