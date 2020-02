Suspensão da TAP na Venezuela é incompreensível, diz MNE

A companhia aérea portuguesa é acusada de permitir ao tio de Juan Guaidó, o transporte de materiais explosivos para a Venezuela.Algo que foi desde logo desmentido pela transportadora.Entrevistado pela Antena 1, o ministro dos Negócios Estrangeiros ministro garante que vai contestar esta proibição de voos, com todos os meios que estiverem ao alcance do governo português.Augusto Santos Silva diz que os prejudicados vão ser os portugueses que vivem naquele país, e que precisam do serviço da TAP.

Do lado de Caracas, o presidente da Assembleia Constituinte da Venezuela, Diosdado Cabello, recomendou a Portugal que passe a reconhecer Maduro como o legítimo presidente do país, e não o líder da oposição, Juan Guaidó.