"Tal como está, o OE merece o voto contra do BE", refere Pedro Filipe Soares

O líder do grupo parlamentar bloquista diz que António Costa não tem revelado vontade suficiente, para chegar a um entendimento sobre a proposta de Orçamento do Estado.Pedro Filipe Soares afirma não ter havido avanços nas negociações entre as partes e sublinha que o primeiro-ministro está menos aberto ao diálogo do que no passado.

Nesta entrevista conduzida pela editora de Política da Antena 1, o líder da bancada parlamentar do Bloco de Esquerda recusa a ideia de que o partido tenha traçado linhas vermelhas nesta negociação.





Quanto ao cenário de eleições antecipadas, admitido pelo Presidente da República, Pedro Filipe Soares garante que o foco está colocado na discussão da proposta de Orçamento e não na possibilidade de crise política.