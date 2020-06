Telejornal. A última entrevista de Centeno enquanto ministro das Finanças

Na sequência do anúncio da saída do Governo, que se concretiza já na próxima segunda-feira, com a posse do até agora secretário de Estado do Orçamento, João Leão, Centeno chefia esta tarde, por videoconferência, mais uma reunião do Eurogrupo.



O mandato de Centeno à frente do bloco ministerial só termina a 13 de julho. O processo de sucessão vai ser desencadeado esta quinta-feira por videoconferência, com a abertura de candidaturas.



Os nomes mais apontados como favoritos à sucessão são os da ministra espanhola das Finanças, Nadia Calviño, do luxemburguês Pierre Gramegna e do irlandês Paschal Donohoe.



A eleição está agendada para a reunião do Eurogrupo de 9 de julho.



Antes da reunião do Eurogrupo, com início marcado para as 14h30, Mário Centeno participa numa reunião do Conselho de Governadores do Mecanismo Europeu de Estabilidade, o que fará pela última vez como governador, cargo que acumulou com o de presidente do Eurogrupo.



À noite é entrevistado no Telejornal, na RTP1.