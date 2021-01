Tiago Mayan quer que Estado envolva privados na luta contra a pandemia

Tiago Mayan Gonçalves diz que é incompreensível, no meio da maior crise de saúde de sempre, que o Estado não utilize toda a oferta de saúde disponível no país. O candidato a Belém esteve esta manhã em Miranda do Corvo, onde visitou o Hospital Compaixão, pronto há um ano a aguardar acordos com o Governo para funcionar.