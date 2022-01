Tweet. Rio Rio esclarece que foi "uma brincadeira"

"Sei que ele (António Costa) pode votar em Mirandela, Lisboa ou no Porto, ponto assente para o sítio onde está recenseado%u201D, diz Rui Rio, rejeitando que tenha causado confusão nos eleitores.

"Acho que a campanha eleitoral tem de ser alegre, tem de ter alguma piada", acrescenta Rui Rio. "Quem não gostar de brincadeira e quiser isto muito a sério não votem em mim, votem naqueles que levam tudo muito a sério", concluiu o presidente do PSD.



Questionado sobre as declarações do líder parlamentar do PCP, que disse que o PS e o PSD "têm um súbito apego à regionalização" mas só na altura das campanhas eleitorais, Rui Rio reconhece "alguma razão a João Oliveira.



"Podia-se fazer mais", durante a legislatura, reconheceu Rui Rio, referindo que o PSD está comprometido com a descentralização, podendo ou não levar à regionalização desde que não leve ao aumento da despesa.