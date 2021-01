Ventura não conseguiu ficar à frente da Ana Gomes

O candidato do Chega teve 11,9% e quase meio milhão de votos. Isto representa sete vezes mais do que o resultado do seu partido nas legislativas de há um ano.



Ventura ficou em terceiro lugar na contagem nacional, mas em 12 distritos do país obteve o segundo lugar. O seu melhor resultado foi em Portalegre com 20%.