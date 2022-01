Voto antecipado. Mais de 285 mil eleitores votaram no passado domingo

FOTO: António Cotrim - Lusa

De acordo com as normas da DGS, no próximo domingo, dia das eleições, quem estiver nas mesas de voto terá de vestir uma bata, calçar luvas, usar máscara e viseira, e gel desinfetante.



O material sanitário já está a ser distribuído por todos os municípios do país.