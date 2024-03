XVI legislatura elege presidente e vice-presidentes da Assembleia da República

"O Grupo Parlamentar do Chega vai avançar com uma candidatura à presidência da Assembleia da República, cuja candidata será a ex-deputada do PSD e atual deputada do Chega, Manuela Tender", indicou fonte oficial do partido.





A deputada do Chega é a terceira candidata à presidência da Assembleia da República, depois de Aguiar-Branco e de Francisco Assis.





Anuncia-se um novo impasse.







Maria Manuela Pereira Tender, de 53 anos, foi eleita pelo círculo eleitoral de Vila Real. Já tinha sido deputada eleita pelo PSD nas XII e XIII legislaturas e foi cabeça de lista do Chega nas eleições legislativas de 2022 e nas do passado dia 10, tendo sido eleita.



De acordo com o Regimento, "as candidaturas para presidente da Assembleia da República devem ser subscritas por um mínimo de um décimo [23] e um máximo de um quinto [46] do número de deputados".



A bancada do Chega é composta por 50 deputados.