Brexit. União Europeia impõe 22 de maio como limite

Mário Aleixo - RTP22 Mar, 2019, 06:40 / atualizado em 22 Mar, 2019, 09:16 | Europa

“O Conselho Europeu concorda com uma extensão até 22 de maio de 2019, desde que o Acordo de Saída seja aprovado pela Câmara dos Comuns na próxima semana. Se o Acordo de Saída não for aprovado pela Câmara dos Comuns na próxima semana, o Conselho Europeu concorda com uma extensão até 12 de abril de 2019 e espera que o Reino Unido indique um caminho a seguir antes desta data, para ser considerada pelo Conselho Europeu”, lê-se no texto aprovado pelos líderes da UE a 27.





Andrea Neves, correspondente da Antena 1 em Bruxelas







Segundo fontes diplomáticas, esta formulação deixa em aberto a possibilidade de haver uma extensão mais longa, caso o Reino Unido decida participar na eleição do novo Parlamento Europeu, cenário que até ao momento tem sido taxativamente rejeitado pela líder do Governo britânico.







A decisão final está do lado do Parlamento britânico. Em Londres, os deputados têm de aprovar o acordo na próxima semana para que o Brexit aconteça em maio.











Theresa May apela agora aos deputados britânicos para que validem o acordo até porque estão a chegar as eleições europeias.

Depois de ouvir a aprovação do Conselho Europeu do prolongamento da data do Brexit, a primeira-ministra britânica mostrou-se confiante.



Deste modo, mesmo que o acordo de saída volte a ser reprovado pela Câmara dos Comuns, a UE a 27 permite que o Reino Unido, em vez de ter de sair em 29 de março, saia a 12 de abril, data escolhida por ser a limite para Londres comunicar se pretende realizar eleições europeias, que se celebram em todo o bloco comunitário entre 23 e 26 de maio.