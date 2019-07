Bruxelas multa norte-americana Qualcomm em 242 milhões de euros por prejudicar concorrência na UE

Lusa18 Jul, 2019, 11:38 | Europa-Comissão Europeia

"A Comissão Europeia multou a Qualcomm em 242 milhões por abusar da sua posição dominante no mercado de `chipsets` (componentes eletrónicos que permitem a ligação à internet) na tecnologia 3G", indica o executivo comunitário em comunicado.

Após uma investigação, Bruxelas concluiu, assim, que "a Qualcomm vendeu abaixo do custo de mercado com o objetivo de forçar a sua concorrente, Icera, a sair do mercado, o que é ilegal nas regras de concorrência da UE", acrescenta.

"É uma multa histórica", comentou a comissária europeia responsável pela área da Concorrência, Margrethe Vestager, em conferência de imprensa em Bruxelas.