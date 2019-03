Risco de saída sem acordo nunca foi tão elevado, alerta Barnier

Lusa13 Mar, 2019, 10:11 | Europa-Reino Unido

"Estamos num momento muito preocupante, porque o risco de `não acordo` nunca foi tão elevado. Recomendo não subestimar este risco, nem as suas consequências. Recomendo que todos os atores envolvidos se prepararem. (...) Não desejámos este cenário, nunca trabalhámos para um cenário de ausência de acordo, mas estamos preparados para enfrentar esta situação", declarou Michel Barnier.

Intervindo num debate sobre o processo do `Brexit` no Parlamento Europeu (PE), em Estrasburgo (França), Barnier considerou que o novo `chumbo` do Acordo de Saída no parlamento britânico "prolonga e agrava" a incerteza sobre a saída daquele país da União Europeia (UE), com a solução do impasse a ser, neste momento, responsabilidade única do Reino Unido.