ZERO aplaude acordo para Lei Climática mas ainda há muito a fazer

Reuters

Contudo Francisco Ferreira refere que ainda há muito trabalho pela frente e diz que a meta agora estabelecida não está ainda em linha com os objetivos europeus do acordo de Paris.



Os negociadores do Conselho e do Parlamento Europeu chegaram a um acordo político provisório. Um acordo que legisla o objetivo da neutralidade climática da União Europeia em 2050 e a meta de redução coletiva líquida das emissões de gases com efeito de estufa em pelo menos 55% no ano de 2030, por comparação com o ano de 1990.



A presidente da Comissão Europeia refere que o compromisso político de tornarmos a Europa o primeiro continente com impacto neutro no clima até 2050 é também, agora um compromisso jurídico e uma promessa vinculativa para com os nossos filhos e netos.