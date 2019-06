Falta de obstetras vai agravar-se em Lisboa durante o verão

Estes serviços vão fechar portas de forma rotativa, como avança na edição desta quinta-feira o diário Público.



A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) já esteve reunida com os quatro hospitais da capital para garantir os cuidados de saúde às grávidas, como conta a jornalista Rosa Azevedo.



A maternidade Alfredo da Costa e os hospitais de Santa Maria, São Francisco Xavier e Amadora-Sintra vão fechar portas de forma rotativa a partir do final de julho e até setembro, por falta de médicos.



Contactada pelo jornal Público a ARSLVT remete declarações para mais tarde, adiantando que o assunto não está encerrado.