Mário Centeno vai a votos para presidente do Eurogrupo

Mário Centeno concorre com mais três candidatos ao lugar ainda ocupado por Jeroen Dijsselbloem.



Para vencer a eleição, Centeno precisa de conseguir uma maioria simples, na prática, 10 votos, como conta a correspondente da Antena 1, em Bruxelas, Andrea Neves.



O ministro das Finanças de Portugal é o candidato oficial do Partido Socialista Europeu.



Centeno enfrenta as candidaturas do ministro das Finanças do Luxemburgo, Pierre Gramegna, da ministra das Finanças da Letónia, Dana Reizniece-Ozola, e do ministro eslovaco Peter Kazimir.





A reunião do Eurogrupo começa por volta da hora do almoço e prevê-se que a decisão do novo presidente seja anunciada entre as 17h00 e 18h00 de Portugal.