Avaria em sistema de satélite obriga Europa a recorrer aos EUA

"Os especialistas estão a trabalhar para restabelecer a situação, o mais rápido possível”, afirmou a Autoridade Europeia Supervisora do Sistema Global de Navegação por Satélite (GSA).



Devido à falha, todos os recetores – mesmo aqueles com smartphones de última geração - vão ter problemas relacionados com a precisão do tempo ou com os serviços de localização.



Corrigir esta falha está a levar mais tempo do que o expectável.

“Foi criado um Conselho de Revisão de Anomalias para analisar a causa exata da falha e implementar ações de recuperação", acrescentou a agência.



Alguns especialistas especulam que a origem deste incidente possa estar numa falha de um mecanismo Preciso de Tempo (PTF), sediado em Itália.



Este mecanismo é utilizado para gerar e organizar o tempo de referência. Isto permite que todos os relógios utilizados pelo sistema Galileu sejam verificados e estejam devidamente calibrados.



Quase quatro dias depois de a agência ter anunciado o problema técnico, ainda não há previsão de quando tempo irá levar até o sistema estar novamente operacional.

O que é o Galileu?



O Galileu é um sistema de navegação por satélite criado pela Agência Espacial Europeia para fazer frente ao GPS americano, ao GLONASS russo e ao Compass chinês.



Com 22 satélites operacionais e uma infraestrutura terreste a controlar todo o sistema, o Galileu promete obter um posicionamento global muito preciso e em tempo real, apenas com um metro, ou menos, de diferença.



O orçamento inicial deste projeto era de três mil milhões de euros, mas agora estima-se que vá custar três vezes mais.

