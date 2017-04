Cápsula de abastecimento John Glenn chegou à estação espacial internacional

Lusa 22 Abr, 2017, 18:51 / atualizado em 22 Abr, 2017, 18:55 | Tecnologia

Com o nome do primeiro norte-americano a viajar na órbita da Terra falecido em dezembro, com 95 anos, o foguete foi lançado no Cabo Canaveral, Florida (Estados Unidos), na terça-feira, com cerca de 3.500 quilos de comida, equipamentos e outros bens.



Glenn fez história em 1962 quando esteve cinco horas em torno da Terra, um ano depois de o russo Yuri Gagarin ter sido o primeiro homem no espaço e a orbitar o planeta.



Em 1998, o norte-americano voltou a ser destaque quando regressou ao espaço aos 77 anos, tornando-se no astronauta mais velho no espaço.



A comandante da estação especial Peggy Whitson, que na segunda-feira irá bater o recorde do astronauta norte-americano com mais tempo acumulado de órbita, notificou a chegada do foguete John Glenn.



Whitson vai ultrapassar o registo de 534 dias de Jeffrey Williams alcançados no ano passado, sendo esperado que o Presidente dos EUA, Donald Trump, lhe telefone para a congratular.