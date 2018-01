Frio pode "apagar" o seu telemóvel

RTP08 Jan, 2018, 10:05 / atualizado em 08 Jan, 2018, 11:25 | Tecnologia

O seu telemóvel de repente apagou-se? O problema pode estar no frio que se faz sentir.



A bateria é um dos componentes mais vulneráveis à temperatura, diz Roger Gurney, proprietário da Arctic Tech Solutions em Fairbanks, no Alasca.



Roger Gurney explica que as baterias de iões de lítio podem parar de descarregar eletricidade quando está extremamente frio. Isso não significa que estas deixem de funcionar de vez.



Basta colocar o telemóvel a uma temperatura mais quente, por exemplo junto ao corpo, para voltar a funcionar. Mas aquecer não chega. Tem de a voltar a carregar.



A Apple recomenda que os dispositivos iOS estejam numa temperatura ambiente está entre os 0º e 35º graus Celsius, referindo mesmo que é bom armazenar o dispositivo em tempos muito frios (até -20º).



A Samsung segue também este plano para seus telefones. Um conselho que deve ser semelhante para as restantes marcas.