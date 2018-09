Fundadores do Instagram deixam a empresa para explorar "curiosidade e criatividade"

Kevin Systrom e Mike Krieger, cofundadores da rede social Instagram, anunciaram esta segunda-feira a saída da empresa. Em comunicado no site da plataforma de partilha de fotos, Systrom afirmou que ambos estão prontos para “o próximo capítulo” e “entusiasmados com o futuro do Instagram e do Facebook”.



“Estamos a planear tirar um tempo para explorar novamente a nossa curiosidade e criatividade. Construir coisas novas requer que recuemos, entendamos o que nos inspira e combinar isso com o que o mundo precisa”, explicou Systrom.



Krieger comentou a saída na sua conta do Twitter, ao reforçar que “agora é a altura para um novo capítulo”.



Over 8 years ago, Kevin and I started Instagram, hoping to build something that would bring out people’s creativity and spirit for exploration. Now it’s time for the next chapter. A huge thank you to everyone in the community who we’ve met along the way. https://t.co/9Omyj6VHbe