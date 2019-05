RTP23 Mai, 2019, 15:27 | Tecnologia

O relatório da UNESCO, feito em colaboração com o Governo alemão e a EQUALS Skills Coalition – uma parceria entre Governos, empresas e atores não-estatais – foi apelidado de "I’d Blush If I Could" (Eu corava se pudesse), a resposta dada anteriormente pela Siri quando os utilizadores lhe diziam "You’re a slut", o equivalente a és uma oferecida.



A agência das Nações Unidas critica o facto de as assistentes digitais possuírem maioritariamente vozes femininas e terem "personalidades" submissas. É o caso da Siri (da Apple), da Alexa (da Amazon) e da Cortana (da Microsoft), que possuem vozes femininas por predefinição. A palavra "Siri", na mitologia nórdica, significa "mulher bonita que te leva à vitória" e até o primeiro robô humanoide é feminino – a Sophia.



Esta inteligência artificial perpetua a ideia de que "as mulheres são prestáveis, dóceis e desejosas por agradar, disponíveis com o carregar de um botão ou com um comando de voz", diz o relatório. Reforça a falsa imagem de que as mulheres são inerentemente submissas e "a sua passividade, sobretudo quando há um abuso explícito, reforça narrativas sexistas".



Por outro lado, as respostas que estas vozes replicam são também obedientes. "A Siri respondeu de forma provocadora a pedidos de favores sexuais feitos por homens ("Oh"; "Agora, agora"; "Eu corava se pudesse"; "A tua linguagem!"), mas de forma menos provocadora a pedidos sexuais feitos por mulheres ("Isso não é simpático" ou "Eu não sou ESSE tipo de assistente pessoal").

"Respostas, desviantes, fracas e apologéticas"

Pelo menos cinco por cento das interações com as assistentes digitais são de caráter explicitamente sexual, mas esse número poderá ser maior, dada a dificuldade em detetar este tipo de discurso.



Saniye Gülser Corat, a diretora para a Igualdade de Género da UNESCO, alerta para a necessidade de olhar para quem está por trás desta inteligência artificial: "Estamos a cozinhar os preconceitos no sistema por não termos mulheres com um lugar à mesa".



Melinda Gates

Discriminação laboral Melinda Gates afirmou que esta situação é representante de um problema superior: a ausência de mulheres nas áreas da engenharia e informática. O número de mulheres no setor da inteligência artificial é "tão pequeno que é inacreditável".





Pew Research Centre, as mulheres são alvo de maior discriminação no recrutamento e no próprio trabalho, em que, frequentemente, são isoladas ou consideradas menos competentes por causa do seu género. Tal leva a uma frequente desistência das respetivas áreas, ou mesmo a um completo desencorajamento de tentar entrar nelas. Segundo o, as mulheres são alvo de maior discriminação no recrutamento e no próprio trabalho, em que, frequentemente, são isoladas ou consideradas menos competentes por causa do seu género. Tal leva a uma frequente desistência das respetivas áreas, ou mesmo a um completo desencorajamento de tentar entrar nelas.



Desta forma, a UNESCO recomenda que empresas e Governos não predefinam assistentes digitais com vozes femininas. Sugere também que a tecnologia deveria ser programada de forma a desencorajar insultos sexistas e linguagem abusiva e que as empresas desenvolvam uma máquina neutra, nem feminina, nem masculina.



A organização diz que "a subserviência das assistentes de voz digital torna-se particularmente preocupante quando estas máquinas – antropomorfizadas como mulheres pelas empresas tecnológicas – dão respostas desviantes, fracas e apologéticas ao abuso sexual verbal".No ano passado,, secretário-geral das Nações Unidas, tinha dito também que as pessoas tradicionalmente excluídas na tecnologia deveriam ser finalmente incluídas no espaço digital.De facto, no seu relatório, a UNESCO diz os países mais desenvolvidos - logo, mais igualitários - são também aqueles em que as mulheres ocupam menos cargos relacionados com estas áreas.