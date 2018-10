Morreu o cofundador da Microsoft Paul Allen

RTP16 Out, 2018, 09:47 | Tecnologia

Paul Allen morreu esta segunda-feira, aos 65 anos, após a luta contra um linfoma não-Hodgkin. Allen fundou a Microsoft em 1975, em conjunto com Bill Gates. O milionário e filantropo, que já tinha enfrentado a doença no passado, divulgou há duas semanas que o cancro tinha regressado.



O cofundador da empresa de tecnologia deixou-a em 1983, após conflitos com Bill Gates. Com a saída da Microsoft, Paul Allen fundou a Vulcan Inc., empresa através da qual geria os seus projetos filantrópicos, entre outras atividades.



Em comunicado, Bill Gates afirma estar “de coração partido” com o falecimento de um dos seus “mais velhos e queridos amigos". O proprietário da Microsoft refere ainda que a “computação pessoal não teria existido sem ele”.



O atual CEO da Microsoft, Satya Nadella, comentou que “como cofundador da Microsoft, na sua maneira calma e persistente, ele criou produtos mágicos, experiências e instituições e, ao fazê-lo, mudou o mundo”.





Para além de proprietário da Vulcan Inc., Paul Allen foi também um dos fundadores da, a empresa de transporte espacial, e proprietário das equipasA fortuna de Paul Allen está avaliada em 18 mil milhões de euros. Ainda este mês, a revistaconsiderou o cofundador da Microsoft a 44ª pessoa mais rica do mundo.