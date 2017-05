O que deve fazer perante o vírus informático Wanna Cry

Foto: Pawel Kopczynski - Reuters

Em conversa com o jornalista da Antena 1 Mário Rui Cardoso, o especialista em segurança informática Francisco Rente recomenda que, na hora de ligar o computador, se dê atenção aos seguintes elementos.



Os utilizadores devem estar atentos a qualquer mensagem que alerte para a encriptação de dados informáticos, seguida de um pedido de resgate. Caso esta informação surja, deve imediatamente chamar um técnico informático.



Não deve em caso algum desligar o computador, nem enviar correio eletrónico, visto ser esta uma das formas de propagação do vírus."Uma das soluções, caso ainda não tenha sido infetado, é instalar umde atualização do sistema operativo que a Microsoft lançou à umas semanas", diz Francisco Rente.Ter também em atenção, na consulta do seu correio eletrónico, para não abrir qualquercom origem duvidosa, desconhecida, ou até com um título "estranhamente sugestivo" por parte de um conhecido.Segundo a informação disponível na página de dúvidas da Microsoft Portugal, o Wanna Cry é considerado umde alto-nível, distribuído como"Opode ser recebido através de um pacote anexável a um documento, imagem, e o melhor método é estar atento a tudo que se recebe, a questão em diferente, é que não se trata deem corpos de e-mails, mas sim de arquivo anexável a um outro arquivo".