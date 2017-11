Energias fósseis de Trump pairam sobre conversações climáticas

RTP06 Nov, 2017, 16:23 / atualizado em 06 Nov, 2017, 16:30 | Ambiente

A 23ª conferência da ONU sobre as mudanças climáticas, a decorrer até 17 de novembro na Alemanha, são a primeira grande reunião do género após o anúncio da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris.



As Ilhas Fiji, ameaçadas pela subida do nível do mar provocada pela aquecimento global, são o primeiro arquipélago do Pacífico a participar nesta convenção. Presidem à edição deste ano. Donald Trump anunciou em junho deste ano a decisão de retirar os EUA do Acordo de Paris, considerando-o prejudicial para o país.



O Acordo de Paris, conseguido em dezembro de 2015, entrou em vigor em novembro de 2016 e foi subscrito por cerca de 200 países, tendo como objetivos juntar esforços internacionais para reduzir drasticamente a poluição no planeta - entre 26 a 28 por cento até 2025 -, nomeadamente no que toca às emissões de gases com efeito de estufa, e conseguir ainda limitar a subida da temperatura do planeta aos 2 graus Celsius ou, preferencialmente, 1,5 graus Celsius.



Ambientalistas e cientistas defendem que o Acordo de Paris deve ser concretizado e que os vários países que o integram devem cumprir as metas propostas para reduzir as emissões e apoiar a adaptação. Durante as duas semanas da convenção, os delegados e negociadores pretendem clarificar as regras do Acordo de Paris.