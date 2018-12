"O tempo está a esgotar-se". David Attenborough faz aviso à COP24

RTP03 Dez, 2018, 14:26 / atualizado em 03 Dez, 2018, 14:26 | Ambiente

O ambientalista David Attenborough discursou sobre a necessidade de combater as alterações climáticas esta segunda-feira na COP24. Perante os líderes mundiais, David Attenborough dexou um alerta: “O tempo está a esgotar-se”.



Em representação do People’s Seat, iniciativa das Nações Unidas para possibilitar o contributo dos cidadãos na discussão com os líderes mundiais, o ambientalista realçou que “as pessoas falaram. Líderes do mundo, vocês devem liderar. A continuação da nossa civilização e do mundo natural, do qual nós dependemos, está nas vossas mãos”.





#COP24: Sir David Attenborough has presented the voices of people collected worldwide within #TakeYourSeat campaign, during which anyone can speak up about the ways to fight climate change. pic.twitter.com/iBKANLkNvm — COP24 (@COP24) 3 de dezembro de 2018

David Attenborough realçou o lançamento do projeto, das Nações Unidas, através do qual as pessoas podem contribuir para a mudança a nível do clima. “Eles reconhecem que devem desempenhar o seu papel”, afirmou Attenborough.No mesmo dia em que David Attenborough discursou na 24ª conferência da ONU para o clima, António Guterres deixou o aviso para o facto das alterações climáticas serem no momento para alguns países “uma questão de vida ou morte”.A COP24 visa discutir medidas para travar as alterações climáticas, no seguimento do acordo de Paris, aprovado em 2015. A conferência decorre até dia 14 de dezembro em Katowice, Polónia.