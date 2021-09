Autárquicas 2021. Guarda

Carlos Monteiro – PSD

É o atual presidente da Câmara da Guarda, mas disputa uma eleição autárquica na liderança pela primeira vez. Foi o antigo número dois de Álvaro Amaro, ex-presidente da Câmara da Guara, que abandonou o cargo depois de ter sido eleito eurodeputado em maio de 2019. Antes disso, Carlos Monteiro tinha sido eleito vice-presidente da Câmara em 2013 e reeleito vereador em 2017.







Nasceu na Guarda a 24 de novembro de 1968 e licenciou-se em Direito pela Universidade Lusíada de Lisboa. Entre 1995 e 2013 exerceu advocacia na cidade de onde é natural.







De destacar que o processo de escolha do candidato do PSD na Guarda ficou marcado por alguma polémica interna, com os órgãos locais do partido a apresentarem escolhas diferentes: enquanto Carlos Monteiro foi a opção da distrital, a concelhia aprovou por unanimidade o nome do vereador Sérgio Costa (que se candidata como independente). Sem um consenso, a direção nacional do PSD acabou por chamar a si a decisão.







Francisco Dias – Chega



Economista, licenciado em Gestão de Empresas, exerceu funções como administrador dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) da Câmara da Guarda. É líder da recém-criada concelhia local do partido.







Honorato Robalo - CDU



Tem 51 anos, nasceu na Guarda e é enfermeiro especialista no Hospital Sousa Martins. Foi membro da Concelhia da Guarda e da Direção da Organização Regional da Guarda do PCP. É membro da Direção Nacional do Sindicato dos Enfermeiros







Jorge Mendes - BE



Antigo presidente, vice-presidente e atual professor adjunto no Instituto Politécnico da Guarda, Jorge Mendes é o candidato do partido à Câmara da Guarda pela segunda eleição consecutiva. Natural de Gouveia, tem 64 anos e é o líder distrital do Bloco de Esquerda. É doutorado em Políticas Públicas pela Universidade de Aveiro e foi o cabeça de lista do partido pelo círculo eleitoral da Guarda nas eleições legislativas de 2015 e 2019.







Luís Couto – PS



É o atual diretor do Estabelecimento Prisional da Guarda. Nasceu em Famalicão da Serra e licenciou-se em Serviço Social pelo Instituto Superior de Serviço Social de Coimbra. Ocupou cargos de liderança no Instituto de Reinserção Social (entre 2006 e 2007 e Direção-Geral de Reinserção Social (entre 2007 e 2012), antes de assumir funções como diretor do estabelecimento prisional, onde já tinha estado entre 1998 e 2006.







Pedro Narciso – CDS-PP



Natural da Guarda, é enfermeiro no Centro Hospitalar da Cova da Beira, na Covilhã e tem 40 anos. Nas eleições autárquicas de 2017 foi cabeça de lista pela coligação “Guarda em Primeiro” (CDS-PP/MPT/PPM) à Freguesia da Guarda.





Sérgio Costa – Movimento “Pela Guarda”



Guarda em números

Candidato independente à Câmara da Guarda, foi eleito vereador na atual equipa de Carlos Monteiro, mas entrou em rutura com o atual presidente da autarquia. Foi vice-presidente e atualmente é vereador sem pelouros. Antigo presidente da Comissão Política Concelhia da Guarda do PSD, demitiu-se do cargo em maio último, depois do PSD ter optado por Carlos Monteiro como candidato do partido.População:(-5,6% em relação a 2011)N.º de eleitores:Desemprego:Setor com mais trabalhadores:(21,5%)Rendimento médio mensal: