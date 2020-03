Arábia Saudita alimenta guerra do preço do petróleo ao aumentar exportação de barris

O país do Médio Oriente pretende, de acordo com um funcionário do Ministério saudita da Energia, citado por agências internacionais.A Arábia Saudita justificou a decisão com o facto de atualmente estar a utilizar menos petróleo para a produção de energia. “O excesso [de petróleo] resulta da utilização de gás natural para gerar eletricidade”, explicou o responsável.O Ministério argumentou ainda que a procura de combustíveis pela população saudita tem diminuído devido ao novo coronavírus, que tem levado as pessoas a permanecerem mais tempo em casa.Especialistas acreditam, no entanto, que a Arábia Saudita teve outras motivações. “[O príncipe herdeiro]”, considerou o professor Danny Zaken, citado peloSegundo Zaken, bin Salman acredita que a Arábia Saudita é economicamente capaz de suportar as consequências da redução dos preços do petróleo durante mais tempo do que a Rússia e os Estados Unidos, com quem o país do Médio Oriente parece estar numa luta pelo poder., o que poderá significar um golpe tão grande na economia desse país que Moscovo corre o risco de registar um défice em 2020.“A decisão foi impulsiva e é característica da liderança de Mohammed bin Salman, que é bastante mais liberal do que a dos seus antecessores”, considerou Zaken.

O impacto das decisões sauditas

A mais recente decisão de Riade surge depois de, no início de março, a Arábia Saudita - segundo maior produtor de petróleo do mundo – ter anunciado que iria aumentar a produção e baixar os preços dessa matéria-prima. Essas medidas seguiram-se a um fracasso nas negociações entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e a Rússia.Na altura, a OPEC tentou que, face à redução da procura global de petróleo devido à pandemia de Covid-19, a Rússia cortasse na produção, mas esta recusou.Agora,. Poderá ser o caso da Venezuela, do Irão, do Brasil ou de Angola.

Esta segunda-feira os preços do petróleo caíram acentuadamente, com o valor do barril de Brent a descer temporariamente para menos de 20 dólares, o número mais baixo dos últimos 18 anos.

Com a decisão da Arábia Saudita no início de março, a cotação do barril de petróleo entrou em queda livre nos mercados de todo o mundo, cenário que poderá agora piorar ainda mais.Prevê-se que esses países tentem aumentar o volume de vendas, utilizando os preços mais baixos como argumento para aliciar os consumidores. No entanto, a tarefa será difícil nesta altura, em que o surto do novo coronavírus já chegou a mais de duas centenas de países e os governos estão a impor cada vez mais medidas de contenção às populações.

Além disso, muitas das fábricas que dependem do uso do petróleo terão de permanecer encerradas durante a pandemia e a maioria das companhias aéreas tem os seus aviões estacionados.







O surto do novo coronavírus já infetou mais de 738 mil pessoas a nível global, das quais cerca de 155 mil recuperaram. Há neste momento 35 mil mortes registadas.