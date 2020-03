Acompanhamos aqui os desenvolvimento da propagação do novo coronavírus à escala internacional.

9h10 - China regista 31 novos casos





A China anunciou esta segunda-feira 31 novos casos da Covid-19, quase todos oriundos do exterior. O país suspendeu temporariamente a entrada no país de cidadãos estrangeiros, incluindo residentes.







As autoridades de saúde chinesas indicaram que 30 casos são importados - ou seja, pessoas que estão a regressar do exterior - e apenas um caso de contágio local, na província de Gansu, no noroeste da China.







A Comissão de Saúde da China indicou que, até à meia-noite na China (16h00 de domingo em Lisboa), morreram mais quatro pessoas no país, devido à infeção pelo novo coronavírus, o que fixa em 3.304 o número de vítimas mortais.







9h00 - Mais de mil mortes em Nova Iorque





O Estado norte-americano de Nova Iorque superou no domingo as mil mortes de infetados com a Covid-19, um mês após se detetar o primeiro caso. Há nove dias registavam-se apenas 35 mortos.







8h54 - Twitter apaga vídeos de Bolsonaro







O Twitter bloqueou dois vídeos publicados no perfil oficial do Presidente do Brasil. Os dois vídeos contrariavam as recomendações sanitárias para conter o vírus.







"Este tweet não está mais disponível porque violou as regras do Twitter", pode ler-se na conta do perfil do Presidente, Jair Bolsonaro.

O Twitter lembrou que recentemente incluiu nos seus critérios de exclusão mensagens que fossem "contra informações de saúde pública direcionadas por fontes oficiais e que poderiam colocar as pessoas em maior risco de transmitir a Covid-19".





8h24 - Governo estabelece profissões com acesso a escola para filhos





A portaria entra hoje em vigor e foi publicada em Diário da República.







Os filhos ou outros dependentes "dos profissionais de saúde, das forças e serviços de segurança e de socorro, incluindo os bombeiros voluntários, e das Forças Armadas, os trabalhadores dos serviços públicos essenciais, de gestão e manutenção de infraestruturas essenciais, bem como de outros serviços essenciais" podem ir à escola.



A 13 de março o Governo já tinha definido que seria identificado em cada agrupamento de escolas um estabelecimento de ensino que permitisse o acolhimento dos filhos ou outros dependentes daqueles trabalhadores. "Importa que os profissionais dos serviços identificados na presente portaria, mobilizados para o serviço presencial nesta fase de excecionalidade e emergência desencadeada pela epidemia por SARS-CoV-2, possam dispor de um local de acolhimento para os seus filhos ou outros dependentes a cargo, na ausência de soluções alternativas", diz-se no preambulo da portaria. No documento do Governo explica que a portaria não se aplica quando um dos elementos do agregado familiar não faz parte do grupo de profissões abrangidas e pode cuidar dos filhos. 8h17 - Trump prolonga isolamento social até abril







O Presidente norte-americano decidiu prolongar a medida de isolamento social até 30 de abril . É a resposta à acentuada subida de infetados e de mortes causadas pelo novo coronavírus.





Os Estados Unidos contam atualmente com 143 mil casos de Covid-19 e pelo menos 2.500 mortes.





7h41 - Números acentuam-se na Alemanha

A autarquia de Castro Marim, no Algarve, está a levar mercearias e medicamentos aos idosos que vivem nas aldeias do concelho. O objetivo é permitir que todos fiquem em casa.





Numa primeira fase, vão ser feitos dez mil testes.





Morte de menor

Detenções

Quadro internacional

O número de casos confirmados de infeções pelo novo coronavírus na Alemanha ascende agora a 57.298. Morreram 455 pessoas.Trata-se de um aumento de 4.751 casos face ao dia anterior. O número de vítimas mortais subiu em 66.O maior número de casos de infeção pertence ao Estado da Baviera, no sul do país.Tem início esta segunda-feira o programa de testes à Covid-19 nos lares de idosos. Vão começar por ser testados os funcionários e depois os utentes que tenham algum sintoma.Trata-se de uma medida do Ministério do Trabalho. Conta com o apoio da Cruz Vermelha, do Instituto de Medicina Molecular e de algumas universidades.Há registo de 2560 lares no país. Todos estão abrangidos pelo programa, mesmo os privados.O programa arranca nos distritos de Lisboa, Aveiro, Guarda e Évora e também na região do Algarve, mas no espaço de 15 dias vai estender-se a toda a rede de instituições em Portugal.Onze dos 47 utentes do lar de terceira idade da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Foz côa que estão infetados já foram transferidos. Estão agora no Centro de Formação Agrícola do Concelho - o primeiro utente a apresentar sintomas acabou por morrer.Foram também transferidos para o Hospital Militar do Porto os 16 idosos infetados com Covid-19 do lar GeriBranca, em Albergaria-a-Velha. A operação decorreu ao início da tarde de domingo.Dois utentes deste lar privado morreram devido a complicações causadas pelo novo coronavírus.Das cerca de 20 funcionárias, apenas quatro se mantinham ao serviço e há duas que também estão infetadas. As instalações vão agora ser a ser desinfetadas e os utentes com teste negativo vão continuar lá.Morreu em Portugal um adolescente de 14 anos infectado pelo novo coronavírus. O rapaz, natural de Ovar, sofria de psoríase, uma doença crónica que pode debilitar o sistema imunitário.A causa concreta da morte ainda está em investigação.Portugal tem já quase seis mil casos confirmados de Covid-19, segundo o último relatório da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao final da manhã de domingo. São 5962, mais 792 que no boletim anteriorEm apenas cinco dias, duplicou o número de casos confirmados. O número de mortes por Covid-19 também subiu, para 119.Foram detidas 70 pessoas por crime de desobediência na vigência do estado de emergência. As detenções estão relacionadas com a violação do confinamento obrigatório e resistência às autoridades.Também já foram encerrados de forma compulsiva 1546 estabelecimentos que não estavam a cumprir a regras.Estes dados do Ministério da Administração Interna ainda não incluem as operações do último fim de semana.A Ponte 25 de abril voltou ontem a estar encerrada ao trânsito. A PSP esteve no local uma vez mais para verificar quem tinha motivo para sair de casa.Depois de um sábado com longas filas de trânsito rumo a sul, o dia de domingo foi mais calmo.O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 697 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 33.200.Itália continua a ser o país europeu mais afetado. Até ao momento são quase 11 mil mortes e perto de 100 mil infeções.Só de domingo para esta segunda-feira os números engrossaram em mais cinco mil infetados e 756 mortos.Sessenta milhões de italianos estão obrigados a estar em casa há três semanas e a quarentena deverá prolongar-se até ao final de abril.Em Espanha, todos os serviços não essenciais fecham a partir de terça-feira.Nas últimas 24 horas morreram no país vizinho 838 pessoas, o número mais elevado desde o início da pandemia. São agora 6528 os mortos já registados.Há 73 mil pessoas infetadas.