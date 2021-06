Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações









08h13 - Brasil vai receber a Copa América com surtos Covid descontrolados





08h12 - Impacto da pandemia no mercado de trabalho não foi homogéneo









De acordo com o estudo a camada populacional que sofreu mais nesta área foi a dos jovens.



A idade, o sector de actividade e também a escolaridade são factores que pesam, num país que tem o maior défice de qualificações, em toda a União Europeia.



Algumas das conclusões de um estudo, que vai ser apresentado com maior detalhe, esta tarde, numa cerimónia que conta com vários oradores convidados, como o músico Bryan Adams e o neurocientista António Damásio.

08h03 - Israel relaciona vacina da Pfizer a casos de inflamação no coração



Ministro israelita da Saúde afirmou hoje que foram encontrados um pequeno número de casos de inflamação no coração entre jovens que receberam a vacina da Pfizer.



A Pfizer indica no entanto que não encontrou casos fora do normal, ou seja, dentro do que seria expectável numa população não vacinada.





08h03 - Cerca de 220.000 imigrantes provisoriamente com situação regularização em Portugal



Cerca de 220.000 estrangeiros com processos pendentes no SEF têm temporariamente a situação regularizada em Portugal devido à pandemia de covid-19, mas a Associação Solidariedade Imigrante alerta que muitos deles se sentem "aprisionados" no país.



Numa resposta enviada à agência Lusa, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) refere que 223.000 imigrantes estão abrangidos pelo despacho publicado em 30 de abril e que determina que todos os imigrantes com processos pendentes no SEF, cujo pedido tenha sido formulado entre 18 de março e 30 de abril de 2021, estão "temporariamente em situação regular" no país até "à decisão administrativa definitiva do respetivo processo".



Esta medida insere-se no âmbito da pandemia de covid-19 e já foi alvo de outros dois despachos, um de março de 2020, no primeiro período de estado de emergência vivido em Portugal em consequência da pandemia de covid-19, e outro de novembro de 2020.





7h46 - EUA com 640 mortos e 21.857 casos em 24 horas



Desde o início da pandemia, os Estados Unidos acumulam 595.205 óbitos e 33.286.129 casos de Covid-19, sendo o país com mais mortes e mais infeções.



Ao todo, 168,4 milhões de pessoas - 50,8 por cento da população - já receberam pelo menos uma dose da vacina e 135,8 milhões - 40,9 por cento - concluíram o processo de vacinação.



7h33 - Bolsonaro tem cinco dias para se explicar



Um juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil deu cinco dias para que o Presidente Jair Bolsonaro explique as razões pelas quais não cumpre medidas sanitárias em vigor no país.



O pedido do juiz Edson Fachin surgiu na terça-feira, na sequência de uma ação interposta pelo Partido da Social Democracia Brasileira. O PSDB pediu ao STF para obrigar Bolsonaro a cumprir as medidas de prevenção.



"São graves as alegações trazidas pelo partido requerente. Sem descurar da urgência que as questões afetas à saúde pública reclamam, a oitava (audição) da Presidência da República no curto prazo fixado em lei pode contribuir para delimitar o quadro descrito pelo partido", indicou o magistrado.



7h18 - Ponto de situação





Portugal deverá ficar a saber esta quarta-feira as regras para o verão. As decisões vão ser tomadas em sede de Conselho do Ministros.



Desta reunião do Executivo deverão sair as novas diretrizes a aplicar em Portugal, a partir de 14 de junho. As regras podem passar por novas etapas no desconfinamento e por horários diferentes.



A ministra da Saúde, Marta Temido, indicou que o Conselho de Ministros vai avaliar as propostas dos especialistas.

Critérios para o desconfinamento

O Governo deverá ajustar os critérios de desconfinamento para os concelhos com menos população. A notícia é avançada pelo jornal Público.



Até agora, os critérios definidos eram iguais para todo o país. Por isso, concelhos com menos população sentiam-se prejudicados.



O jornal escreve ainda que só não deve mudar a matriz de risco.

Ritmo da vacinação

Em Portugal, já têm a vacinação completa quase dois milhões de pessoas. É 19 por cento da população.



Mais de 3,7 milhões de pessoas já foram vacinadas com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19, ou seja, 37 por cento da população.



Ao todo, Portugal já administrou mais de cinco milhões de doses.







O coordenador do plano de vacinação explica que o número de pessoas que fizeram o autoagendamento e não obtiveram resposta já diminuiu. O vice-almirante Gouveia e Melo relembra que há um número limitado de vacinas por semana.Por sua vez, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, assinala que ainda há muitas pessoas por vacinar, aconselhando calma.