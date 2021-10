Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

08h36 - Quarta vaga. Número de novos casos na Hungria ultrapassa os 1.000 pela primera vez







A Hungria registou mais 1.141 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. É a primeira vez que ultrapassa a marca dos 1.000 casos desde o início da quarta vaga da pandemia no país.







07h57 - Índia com 34.02 milhóes de casos de Covid registados e 451.435 vítimas mortais





07h48 - China deteta um caso local e vinte importados nas últimas 24 horas





07h34 - OS EUA vão enviar 2.4 milhões de doses da vacina para a Covid-19 para o Paquistão





Mais nove mortes e 828 casos confirmados em Portugal



No último relatório da Covid para Portugal, forma reportadas mais 828 infeções por Covid-19 e nove mortes associadas à doença.



Estavam internados em enfermaria 335 doentes (menos dez do que no dia anterior) e 54 em unidades de cuidados intensivos (menos dois do que na véspera).



O boletim reporta ainda mais 622 recuperações, para um total de 1.029.087.



Do total de novos casos, 310 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, 236 na região norte, 167 no centro, 60 no Algarve e 50 no Alentejo. Foram ainda reportadas mais dez infeções nos Açores.



Os óbitos foram registados na região norte (um), centro (um), Lisboa e Vale do Tejo (dois), Alentejo (dois), Algarve (dois) e nos Açores (um). Quatro das vítimas mortais tinham mais de 80 anos, três entre os 70 e os 79 anos, uma entre os 60 e os 60 e uma entre os 40 e os 49 anos.



Há ainda mais 197 casos ativos e menos 821 contactos em vigilância.



Desde que foi identificado o primeiro caso de Covid-19 em Portugal, já foram confirmadas 1.077.186 infeções e 18.065 mortes associadas à doença.







Brasil regista 176 óbitos e atinge 100 milhões de vacinados



O Brasil registou hoje 176 óbitos devido à covid-19 e atingiu a menor média diária de mortes (316) desde abril de 2020, num momento em que 100 milhões de brasileiros estão totalmente vacinados contra a doença.



"100 milhões de brasileiros estão completamente vacinados contra a covid-19. É isso mesmo! (...) O número corresponde a 62,5% do público-alvo imunizado com as duas doses da vacina ou com o imunizante de dose única. Mais uma marca importante para a nossa Campanha Nacional de Vacinação", anunciou o Ministério da Saúde brasileiro na rede social Twitter.







Taxa de vacinação sobe nos Estados Unidos



A taxa de vacinação contra a Covid-19 subiu mais de 20 pontos percentuais nos Estados Unidos, após várias instituições terem feito da vacina um requisito essencial para manterem funções.



Os números de casos e de vítimas mortais estão a descer, revelou a Casa Branca.