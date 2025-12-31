Benfica
Futebol Internacional
Mbappé pode falhar Benfica
O futebolista francês Kylian Mbappé sofreu uma entorse no joelho esquerdo e é baixa no Real Madrid, indicou hoje o vice-líder da Liga espanhola, sem especificar o tempo de paragem.
“Após os exames realizados hoje pelos serviços médicos do Real Madrid ao nosso jogador Kylian Mbappé, foi-lhe diagnosticada uma entorse no joelho esquerdo”, lê-se no site dos ‘blancos’.
O clube limita-se a acrescentar que o jogador será posteriormente revalidado, sem precisar o tempo de paragem.
No entanto, de acordo com uma fonte próxima do internacional francês, citada pela agência France-Presse, Mbappé estará pelo menos três semanas fora dos relvados.
O avançado é referência ofensiva do Real Madrid, tendo igualado, em 20 de dezembro, o recorde de golos num ano civil que pertencia a Cristiano Ronaldo.
No dia que completou 27 anos, Mbappé chegou aos 59 golos em 2025 pelos ‘merengues’, replicando o feito de Ronaldo, que alcançou esse número com o emblema de Madrid em 2013.
O Real Madrid vai visitar o Benfica no dia 28 de janeiro, no encerramento da fase de liga da Liga dos Campeões.
