Mbappé pode falhar Benfica

“Após os exames realizados hoje pelos serviços médicos do Real Madrid ao nosso jogador Kylian Mbappé, foi-lhe diagnosticada uma entorse no joelho esquerdo”, lê-se no site dos ‘blancos’.



O clube limita-se a acrescentar que o jogador será posteriormente revalidado, sem precisar o tempo de paragem.



No entanto, de acordo com uma fonte próxima do internacional francês, citada pela agência France-Presse, Mbappé estará pelo menos três semanas fora dos relvados.



O avançado é referência ofensiva do Real Madrid, tendo igualado, em 20 de dezembro, o recorde de golos num ano civil que pertencia a Cristiano Ronaldo.



No dia que completou 27 anos, Mbappé chegou aos 59 golos em 2025 pelos ‘merengues’, replicando o feito de Ronaldo, que alcançou esse número com o emblema de Madrid em 2013.



O Real Madrid vai visitar o Benfica no dia 28 de janeiro, no encerramento da fase de liga da Liga dos Campeões.

