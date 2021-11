Covid-19. Alemanha com taxa de incidência em máximo histórico

As novas infeções pelo SARS-CoV-2 na Alemanha alcançaram, na última semana, as 419,7 por 100 mil habitantes. Este valor indica de que a Covid-19 está a propagar-se rápida e intensamente. O número de mortes já ultrapassa as 100 mil. A Alemanha é o país europeu a debater-se com a vaga pandémica mais grave desta temporada. Os hospitais estão já a transferir doentes para fora do país.