Covid-19. FMI alerta para provável revisão em baixa das previsões económicas globais

lamentou Kristalina Georgieva, diretora do FMI, durante um eventodo Instituto Universitário Europeu. “O facto de o comportamento deste vírus ser desconhecido está a deixar nublado o horizonte para as projeções”.As projeções de abril do FMI apontaram para uma contração de três por cento da economia global, valor que, a concretizar-se, marcaria a pior recessão desde a Grande Depressão dos anos 1930. Agora,

Apesar de prever uma recuperação parcial em 2021, o FMI deixou claro que os resultados podem piorar de acordo com o desenvolvimento da crise pandémica.

A economia norte-americana tem sido particularmente atingida pelo vírus, tendo estagnado devido ao encerramento dos Estados como medida de contenção.







Dados do Governo dos EUA revelados na sexta-feira revelaram o aumento da taxa de desemprego para 14,7 por cento no último mês. De acordo com a Casa Branca, esse número pode atingir os 20 por cento já em maio.

A prejudicial tensão EUA-China

Kristalina Georgieva aproveitou a ocasião para lançar um aviso aos Estados Unidos, referindo-se à tensão entre Washington e Pequim. Para a responsável,Donald Trump, que tem avindo a criticar duramente a China pela forma como esta lidou com a pandemia desde o início, acusando o país de omitir informações sobre o vírus, ameaçou castigá-la com a imposição de novas tarifas.Na sexta-feira,, que tinha estabelecido a eliminação de algumas tarifas impostas pelos EUA em troca da aquisição de mais bens norte-americanos pela China. A ameaça surge depois de a crise económica na China originada pela Covid-19 fazer com que a potência asiática não esteja a conseguir cumprir com o acordo.Apesar de, na sexta-feira, as autoridades comerciais da China e dos EUA terem assegurado que mantinham a intenção de seguir com o acordo comercial até ao fim,para atingir a meta estabelecida para o primeiro ano de 77 mil milhões de dólares a mais do que em 2017.Questionada sobre quão preocupada está com o aumento de tensões entre as duas potências e a possibilidade de estas prejudicarem o crescimento global,

Países mais pobres em elevado risco

Nesse contexto, Georgieva defendeu que reacender o comércio mundial é fundamental na resposta à crise económica, “caso contrário os custos vão subir, as receitas vão descer e vamos viver num mundo menos seguro”.A responsável avançou que. Os países mais pobres permanecem em risco elevado devido à quebra nas exportações originada pela pandemia, apesar de nesses locais o número de casos de infeção e de mortes por Covid-19 ser inferior do que em países mais ricos.Gita Gopinath, principal economista do FMI, afirmou num evento na sexta-feira que“É provável que esta crise dure muito mais tempo”, lamentou. “Portanto, as necessidades podem aumentar ainda mais do que prevemos agora”.O novo coronavírus continua sem dar tréguas na maioria dos países do mundo, tendo já contagiado quase quatro milhões de pessoas e provocado 274 mil mortes.