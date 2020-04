Covid-19. Governo espanhol "congelou" a Lei da Transparência

Estão, desta forma, impedidos de consultar as atas do comité de especialistas em que o Governo diz basear as suas decisões ou pedir cópias de contratos do Ministério da Saúde, como por exemplo o contrato de compra dos 640 mil testes com defeito – uma informação contratual que deveria ser pública.Como a informação não está disponível da Plataforma de Contratação, nem existe a possibilidade de solicitar dados através do Portal de Transparência, a única possibilidade de se obter esta informação é através dos próprios líderes políticos, que também não parecem colaborar e continuam a ocultar esta informação.O jornal El Confidencial noticiou na passada terça-feira que o. Num relatório avançado por este mesmo jornal, o Ministério das Finanças argumenta queEmilo Guichot, professor de Direito Administrativo da Universidade de Sevilha, lembra que esta regra de transparência “não abre exceções no procedimento de emergência em relação à divulgação de contratos” e sublinha que deve indicar expressamente o motivo desse procedimento, assim como “o preço e a identidade do adjudicatário”.Guichot, citado por El País , acrescenta que a Lei da Transparência também exige que o Ministério da Saúde especifique todos os gastos, assim como todos os contratos devem ser publicados no portal.

“Alarme não pode equivaler à opacidade”

Especialistas como Esperanza Zambrano, vice-diretora do Conselho de Transparência e Boa Administração – órgão público responsável pelo cumprimento da Lei da Transparência – acreditam que deveria ser imposta uma exceção para as questões relacionadas com a crise e a sua gestão.Tal como explica Zambrano, tendo em conta que o tempo de resposta a um pedido de informação na plataforma de transparência é de 30 dias e nesta altura apenas serão contados a partir do fim do estado de emergência, a resposta do Governo surgiria apenas em maio ou junho. “Uma data que claramente não responde à necessidade imediata de transparência que esta situação necessita e que é agravada pela ausência de um exercício generalizado de transparência proativa de informação de interesse”, sublinha a vice-diretora do Conselho de Transparência a El País.

“Não pode ser que, quando é necessária mais transparência para gerar confiança nos cidadãos, exista menos transparência”, diz ainda o advogado Miguel Ángel Blanes.







Juan Mestre, professor de Direito Administrativo da Universidade de Valência, partilha da mesma opinião, argumentando que o estado de emergência não justifica a limitação do acesso à informação: “o alarme não pode equivaler à opacidade”.



Desde que foi decretado o estado de emergência no país vizinho, foram igualmente ocultados dados como o número de testes realizados por cada comunidade.