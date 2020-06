Covid-19. Lauak quer despedir mais de 200 trabalhadores em Setúbal e Grândola

A filiar da multinacional francesa já informou o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras do Sul desta intenção. Vão ser despedidos 197 trabalhadores em Setúbal e mais 36 na unidade de Grândola.A informação foi abançada à Antena 1 por Esmeralda Marques, do SITESUL.A sindicalista salientou ainda que a Lauak tem vindo a melhorar progressivamente os resultados, tendo registado um "volume de vendas de 31 milhões de euros e um resultado líquido de 4,2 milhões de euros em 2018"."A Lauak também tem recebido muitos apoios do Estado, não só para a formação profissional dos seus trabalhadores, como para a construção e instalação da unidade industrial de Grândola, em que beneficiou de um apoio de cerca de oito milhões de euros, no âmbito de uma candidatura a um programa do quadro comunitário de apoio Portugal2020", disse Esmeralda Marques, do SITESUL.