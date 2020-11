Covid-19. Plano alemão só conta com vacina em 2021

O documento, com 15 páginas, do Ministério da Saúde alemão, apresenta sete potenciais vacinas com testes completos realizados até ao final deste ano ou início do próximo.





São as vacinas que estão a ser desenvolvidas pela AstraZeneca, BioNTech e Pfizer, Moderna e Novovax, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline e CureVac.





Assim que estiverem disponíveis, serão numa primeira fase utilizadas em grupos prioritários.





“Supondo que possa ser confirmado um rácio favorável de risco-benefício, as primeiras aprovações deverão acontecer no primeiro trimestre de 2021”, lê-se no documento das autoridades alemãs.





Ainda de acordo com este documento, a que a Reuters teve acesso, a Alemanha pretende criar centros de vacinação para chegar rápido aos grupos prioritários numa primeira fase e depois a toda a população. Centros esses que terão ainda o apoio de equipas móveis.







O Governo alemão vai assumir os custos das vacinas enquanto que os valores a pagar para a criação dos centros de vacinação serão da responsabilidade dos Estados e dos seguros de saúde público e privados, conforme apropriado.





Ainda de acordo com o plano alemão, a expetativa é que as farmacêuticas forneçam a vacina em frascos multidoses, sem as as seringas ou cânulas e igualmente sem o solvente necessário para a vacinação. Acessórios que as autoridades locais devem estar preparadas para fornecer.





Há ainda uma outra informação sobre o processo de vacinação relacionada com a recolha de informação. O documento indica que a Alemanha vai recolher dados não pessoais para conseguir estudar a eficácia da vacina no país. Informações como a idade, sexo, local de residência, data de vacinação, produto da vacina e dose de vacinação administrada.