Covid-19. Rússia aposta em tecnologia "autoritária" para tentar travar o surto

O Governo de Vladimir Putin tem sido pioneiro no que toca ao tipo de tecnologia que muitos consideram autoritária. No ano passado, o Kremlin aprovou medidas que permitem a criação de uma Internet independente na Rússia, ou seja, a imposição de uma espécie de “Cortina de Ferro” digital entre esse país e o resto do mundo.Agora, com a pandemia de Covid-19 a alastrar-se pelo globo,Logo após o seu lançamento, esse sistema foi alvo de críticas por parte de cidadãos e ativistas, sendo que vários deles iniciaram ações em tribunal contra a utilização desta tecnologia, alegando uma vigilância ilegal da população.Na semana passada,espalhadas pela cidade.“Queremos que existam ainda mais câmaras, para que não fique a faltar nenhum canto escuro em nenhuma rua”, declarou Oleg Baranov, chefe da polícia de Moscovo, citado pela CNN. Baranov acrescentou que estão já a ser instaladas mais nove mil câmaras pela capital russa.

“As medidas vão permanecer”

Esta semana, o primeiro-ministro russo ordenou ao Ministério das Comunicações que implantasse rapidamente um sistema de geolocalização baseado na recolha de dados de pessoas específicas através de empresas de telecomunicações.Caso seja efetivamente adoptado,. De acordo com o Governo russo, a informação recolhida através deste método será utilizada para, depois, serem enviadas mensagens de texto às pessoas que estiveram em contacto com os contagiados pelo novo coronavírus.A informação servirá ainda para notificar as autoridades regionais sobre casos suspeitos para que estas possam colocar essas pessoas em quarentena domiciliária., lamentou Sarkis Darbinyan, advogado e membro de uma organização não-governamental pelo direito à liberdade. “Outros países possuem uma maior cultura da privacidade e uma limitação significativa do acesso a estes dados”.

A Rússia possui, até ao momento, 1534 infetados, dos quais 64 recuperaram, e regista oito vítimas mortais.

Outro sistema utilizado pela Rússia consiste na análise das redes sociais de pessoas infetadas ou suspeitas de infeção pelo novo coronavírus.







De acordo com o presidente da Câmara de Moscovo, Sergey Sobyanin, as autoridades municipais terão vigiado através desse método uma mulher chinesa que em fevereiro voou desde Pequim até à cidade russa.

Sobyanin explicou que as autoridades localizaram o motorista de táxi que transportou a mulher do aeroporto até ao seu alojamento, assim como uma amiga com quem se encontrou na rua – em violação da quarentena -, tendo depois recolhido os dados das 600 pessoas que moram no mesmo edifício onde a mulher chinesa estava alojada.Um teste à mesma mulher comprovou, mais tarde, que a mesma não estava infetada pelo novo coronavírus.

O caso israelita

A Rússia não é, porém, o único país a adoptar medidas consideradas extremas para vigiar a população.Segundo o Ministério da Saúde de Israel, os dados considerados relevantes são depois transmitidos às autoridades de saúde, que passam a ordenar a quarentena a todos os que estiveram durante mais de dez minutos a menos de dois metros de um doente com Covid-19.Ainda assim, grupos de ativistas enviaram uma petição contra esta medida ao Supremo Tribunal de Justiça, que garantiu que ia encerrar o programa a menos que este passe a garantir o direito dos cidadãos à privacidade.Em resposta,Já na Europa, continente mais afetado pela pandemia, o uso de tecnologia é bastante mais comedido.de modo a ajudar a monitorizar o comportamento da população e a verificar se esta cumpre com o isolamento social recomendado.