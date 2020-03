Reuters

Atualizamos ao minuto as informações sobre a pandemia da Covid-19 à escala internacional. Portugal regista 100 mortes associadas à covid-19, enquanto o número de infetados subiu para 5170, de acordo com a Direção-Geral de Saúde. A pandemia fez mais de 30 mil mortos no mundo, dois terços na Europa, onde a Itália ultrapassou a fasquia dos 10 mil. Segundo a AFP, já foram diagnosticados mais de 640.770 casos de infeção a nível global em 183 países ou territórios.