FC Barcelona vence com "hat-trick" de Lewandowski

Os catalães abriram o marcador aos 22 minutos, pelo jovem da "cantera" Fermín Lopez, mas o Valência deu a volta ao resultado aos 27 e 38, pelo avançado Hugo Duro e pelo médio Pepelu, na execução de um penálti.



No entanto, à beira do intervalo, aos 45+4 minutos, o guarda-redes georgiano do Valência Giorgi Mamardashvili viu cartão vermelho e deixou a sua equipa fragilizada para a segunda parte, na qual um "hat-trick" de Robert Lewandowski assegurou os três pontos para os catalães.



O internacional polaco marcou aos 49, 82 e 90+3 minutos, o último dos quais na execução superior de um livre direto, tornando-se na principal figura da partida.



O internacional português João Cancelo foi titular, mas seria substituído aos 80 minutos pelo avançado Ferran Torres, enquanto o seu companheiro de equipa e compatriota João Félix começou o jogo no banco de suplentes para ser lançado em campo aos 66, a render o brasileiro Raphinha.



A equipa do Valência foi capitaneada pelo internacional sub-21 português Thierry Correia, enquanto o seu colega de equipa e compatriota André Almeida também foi titular, mas acabou sacrificado na sequência da expulsão do guarda-redes Giorgi Mamardashvili, para dar entrada ao guarda-redes suplente Jauma Domenech, aos 45+6.



A cinco jornadas do fim, o Real Madrid lidera o campeonato com 84 pontos, seguido do FC Barcelona, com 73, do Girona, com 71 e do Atlético de Madrid, com 64, enquanto o Valência segue em oitavo lugar, com 47.