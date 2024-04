Miguel Oliveira 15.º nos testes em Jerez de la Frontera

Um dia depois de ter cortado a meta no oitavo lugar do Grande Prémio de Espanha de MotoGP, no domingo, a 10,979 segundos do vencedor, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), Oliveira ficou agora a 0.658 segundos de Di Giannantonio, que concluiu com 1:36.405 minutos.O segundo mais rápido foi Maverick Viñales (Aprilia), a 0.087, seguido de Franco Morbidelli (Ducati), a 0.122O piloto português somou oito pontos nesta quarta ronda da temporada, foi o melhor dos quatro pilotos da Aprilia e ascendeu ao 13.º posto do campeonato.A próxima ronda é o GP de França, de 10 a 12 de maio.